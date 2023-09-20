Команды из 17 стран приеду в Казань: в столице РТ пройдут десятые «Фиджитал-игры»

В Казани в 2024 году пройдут десятые «Фиджитал-игры»

В Казани с 5 по 22 октября пройдут десятые «Фиджитал-игры». Отмечается, что они станут самыми массовыми - участие в них примут команды из 17 стран, сообщает пресс-служба «Игр Будущего».

В сообщении говорится, что команды из 17 стран приеду в Казань, чтобы принять участие в юбилейных «Фиджитал-играх». Наиболее масштабным турнир стартует в Казани с 5 октября. Участники будут бороться за право попасть на мультиспортивный международный турнир «Игры будущего - 2024».

В пресс-службе также отмечают, что несколько десятков команд будут выявлять лучших в семи дисциплинах. Два из них, фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол, пройдут в международном формате. Участие примут в ней спортсмены из Китая, Турции, Испании, Сербии, Камеруна, Таиланда и другие стран.

Десятый турнир откроет финальный этап подготовки к международному турниру «Игры будущего». Сами «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.