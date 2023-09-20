Коллекция «взбудоражила» кого-то: из фан-шопа «Рубина» украли экипировку на 65 тысяч рублей

ФК Казани «Рубин» выступил с официальным комментарием после кражи в фан-шопе

Из фан-шопа «Рубина» украли экипировку на общую сумму в 65 тысяч рублей, заявили в пресс-службе казанского клуба. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 сентября. Неизвестные взломали новый фан-шоп, который был открыт лишь 26 августа на территории «Ак Барс Арены».

Представители клуба отметили, что новая коллекция атрибутики «Рубина», по всей видимости, «взбудоражила» кого-то. На данный момент личность преступника установлена не была. Проводятся следственные действия. На работу магазина происшествие не повлияло.