В Казани 14 июня отметят Всемирный день донора

Всех желающих приглашают принять участие в летней акции, приуроченной к Всемирному дню донора, которая пройдет 14 июня в республиканском центр крови.

Сообщается, что 14 июня, с 8 до 12 часов утра, по адресу проспект Победы, 85, будет работать мобильный комплекс заготовки крови. Все, кто не имеет противопоказаний, сможет ее сдать.

С 10 утра на площадке перед центром будут проводить торжественное вручение почетных грамот, а также нагрудных знаков почетным донорам России. Будут устроено несколько музыкальных пауз, во время которых выступил камерный оркестр Renaissance и другие творческие коллектив.

В завершении пройдет флешмоб - волонтеры, медработники и доноры в красных футболках создадут образ большой капли крови. Организаторы рассказали, что в этот день все доноры заберут с собой приятные сувениры.