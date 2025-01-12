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Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» получил 18-ю подряд победу в Суперлиге

Казанское «Динамо-Ак Барс» решительно преодолел...

Пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

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Казанское «Динамо-Ак Барс» решительно преодолело сопротивление «Динамо» из Краснодара в матче женской волейбольной Суперлиги, одержав победу со счётом 3:0. Этот выигрыш стал для ВК 18-м подряд. Это помогло ей удержать лидерство в турнирной таблице.

В первой партии команды некоторое время были наравне, однако ближе к середине сета команда из Казани захватила инициативу (17:12) и закончила партию со счётом 25:18 из-за активных действий Гайлы Гонсалес и Ангелины Сперскайте.

Во второй части игра также начиналась равно, но после «Динамо-Ак Барс» значительно увеличило разрыв в счёте и завершило сет со счётом 25:15.

Третья партия также завершилась в пользу казанской команды, которая уверенно закончила её со счётом 25:15. Важное очко принесла 17-летняя Камилла Реброва. Игра завершилась за 80 минут.

Следующий матч «Динамо-Ак Барс» проведёт 18 января с «Динамо-Метар» из Челябинска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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