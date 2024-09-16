Аномальная жара в Казани не побила рекорд
Екатерина Елисеева
Жаркая погода, которая была на минувшей неделе в Казани не побила климатический рекорд, пишет издания «Бизнес Онлайн».
Исторические показатели ранее все равно были выше, чем сейчас. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан. Не хватило совсем немного, чтобы побить рекорд. Однако в среднем 8-9 градусов выше нормы - аномалия.
В последние дни температура была около +28 градусов. В среднем норма - +10...+12 градусов, однако в настоящее время температура - +20...+21 градусов.
В скором времени изменение температурных показателей не прогнозируется. Днем ожидается до +26 градусов, а ночью — до +12 градусов.
Ранее мы писали о том, что на улице Ямашева в Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу.
Водитель и пассажирка легковушки травмировались. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.
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