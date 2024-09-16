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Аномальная жара в Казани не побила рекорд

Исторические показатели ранее все равно были вы...

Екатерина Елисеева

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Жаркая погода, которая была на минувшей неделе в Казани не побила климатический рекорд, пишет издания «Бизнес Онлайн».

Исторические показатели ранее все равно были выше, чем сейчас. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан. Не хватило совсем немного, чтобы побить рекорд. Однако в среднем 8-9 градусов выше нормы - аномалия.

В последние дни температура была около +28 градусов. В среднем норма - +10...+12 градусов, однако в настоящее время температура - +20...+21 градусов.

В скором времени изменение температурных показателей не прогнозируется. Днем ожидается до +26 градусов, а ночью — до +12 градусов.

Ранее мы писали о том, что на улице Ямашева в Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу.

Водитель и пассажирка легковушки травмировались. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

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