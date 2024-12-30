Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России

Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» из Казани добавила в свою копилку очередной Кубок России, продемонстрировав невероятный характер и мастерство. В упорной финальной встрече казанские спортсменки одержали победу над соперницами из «Ленинградки» в пятисетовом поединке. Итоговый счет — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13).



Этот успех стал восьмым в истории команды на Кубке России. Последний раз казанские волейболистки праздновали победу в этом турнире в 2021 году. Теперь они вновь подтвердили свой статус одного из сильнейших клубов страны.



Для «Ленинградки» финал вновь стал несчастливым — команда второй год подряд остановилась в шаге от заветного трофея. Несмотря на удачный старт матча и победы в двух первых сетах, петербуржским спортсменкам не удалось удержать преимущество. «Динамо-Ак Барс» смогло переломить ход игры, продемонстрировав высокую выносливость и слаженную командную работу.