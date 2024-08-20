Казанские автошколы поднимут цены с начала осени 2024 года

Автомобильные школы Казани хотят поднять цены, пишет «Бизнес Онлайн».

Повышать цены специалисты станут с начала осени 2024 года. При этом общего решения по этому факту не было: каждая компания будет решать сама. В настоящее время услуги автошколы оцениваются приблизительно в 30 тыс. рублей.

Организации говорят, что при ценах, которые есть сейчас, сотрудникам приходится уменьшать часы вождения. Чтобы этого не происходило, стоимость услуг должна быть около 60 тыс. рублей.

Владельцы автошколы сообщили, что они сильно не планируют наглеть.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим». В предпоследний день августа состоится 6 мотофестиваль «Два Кремля». Об этом сообщила Гузель Сагитова, заместитель руководителя исполнительного комитета по региональной столице Татарстана.