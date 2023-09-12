Новости Казани
· Алина Алмакаева

Казанские архитекторы стали самыми высокооплачиваемыми в России

Казанские архитекторы стали самыми высокооплачиваемыми в России

kazan.bezformata.com

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Казань вошла в топ-5 российских городов в рейтинге заработных плат архитекторов. При этом заняв четвёртую позицию.

В среднем в столице Татарстана эти специалисты получают около 85 тысяч рублей в месяц, а максимальное предложение составляет 170 тыс. рублей. Москва с легкостью лидирует в этом рейтинге – архитекторы в столице могут зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург занимает второе место с заработком в размере 210 тысяч рублей, а Екатеринбург находится немного впереди Казани, занимая третье место с зарплатой в 180 тысяч рублей, как отмечает Superjob.

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