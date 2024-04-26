Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Мужчина взял кредит в январе прошлого года. В ходе заключении договора Марат запретил отправлялть ему рекламу банка и поставил галочку. Однако через некоторое время банк предложил ему взять новый займ.

Клиент разозлился и написал, чтобы сотрудники удалили его номер из базы. Жалобу приняли на рассмотрение, вот только ответа не пришло. Тогда мужчина пошёл в суд и потребовал около 30 тысяч за моральный вред от рассылки, но получил только 1 000 рублей, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается +30 градусов.