Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Мужчина взял кредит в январе прошлого года. В ходе заключении договора Марат запретил отправлялть ему рекламу банка и поставил галочку. Однако через некоторое время банк предложил ему взять новый займ.

Клиент разозлился и написал, чтобы сотрудники удалили его номер из базы. Жалобу приняли на рассмотрение, вот только ответа не пришло. Тогда мужчина пошёл в суд и потребовал около 30 тысяч за моральный вред от рассылки, но получил только 1 000 рублей, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается +30 градусов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

5 часов назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

тараканы в подвале дезинсекция москва цены

Новости Татарстана

9 часов назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Интересное в Казани

3 дня назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

обертывание в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Казани

день назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Казани

день назад

Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото
Новости Татарстана
10 часов назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

44 минуты назад

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Важное в РТ

34 минуты назад

Более 10 тысяч жителей Приволжья зарегистрировались на Зеленый марафон

Новости Татарстана

час назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб
Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае
Новости Казани
час назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

3 часа назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Новости Татарстана

3 часа назад

42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя

Новости Казани

3 часа назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной