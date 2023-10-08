Новости Казани
· Алина Алмакаева

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

Подписаться в Telegram

Жители Казани стали продавать пятирублевые банкноты. Цена на них может колебаться от 1 000 до 3 000 000 рублей.

Есть продавцы, которые утверждают, что имеют купюры старого образца, выпущенные в 1997 году. Тем не менее, в этом году было принято решение возобновить печать пятирублевых и десятирублевых банкнот. Ожидается, что обновленные купюры вернутся в обращение в мае.

Решение вернуть бумажные пятирублевые купюры было принято с целью экономии. К тому же, металлические деньги либо скапливаются в копилке, либо теряются с течением времени.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

Новости Казани

день назад

Татарстан может многое предложить: Путин заявил, что вся Россия гордится Казанью

какая сетка от тараканов лучше размер

Новости Татарстана

день назад

Стоимость оценили в 4-5 миллиардов: глава РТ встретился с дочкой Шойгу и обсудил проект федерального центра

Новости Татарстана

день назад

Навестил родных мобилизованного: глава Пестречинского района РТ наколол дрова и снабдил продуктами семью

уроки игры на синтезаторе в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Увеличилось число ДТП: в Казани проведут рейды и усилят посты

Новости Казани

день назад

Оборудовали 11 площадок: в пяти районах Казани открылись пункты сбора опасных отходов

Новости Казани

день назад

Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада
Лонгриды
2 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Татарстана

23 часа назад

Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день

Новости Казани

день назад

Значительно превышена проектная мощность: в Казани на 51% завершен пристрой к гимназии №19

Новости Татарстана

день назад

Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

Новости Казани

день назад

Увеличилось число ДТП: в Казани проведут рейды и усилят посты
Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада
Новости Казани
день назад

Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада

Новости Казани

день назад

Эксперты поделятся актуальными знаниями: для казанцев проведут бесплатный марафон по продвижению продукции на маркетплейсах

Новости Казани

день назад

Три площадки для занятий: в Казани открыли центр уличного спорта

Новости Казани

день назад

Бесплатно и на постоянной основе: казанцы с ПОДА могут записаться на занятия по большому теннису
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани