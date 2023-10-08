Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

Жители Казани стали продавать пятирублевые банкноты. Цена на них может колебаться от 1 000 до 3 000 000 рублей.

Есть продавцы, которые утверждают, что имеют купюры старого образца, выпущенные в 1997 году. Тем не менее, в этом году было принято решение возобновить печать пятирублевых и десятирублевых банкнот. Ожидается, что обновленные купюры вернутся в обращение в мае.

Решение вернуть бумажные пятирублевые купюры было принято с целью экономии. К тому же, металлические деньги либо скапливаются в копилке, либо теряются с течением времени.