Казанцы на сутки останутся без воды

С 9:00 23 мая до 9:00 24 мая в некоторых домах Вахитовского района Казани будет отключена вода. Без воды останутся 21 многоквартирный дом, школа и детский сад, а также 35 частных домов на улицах: Айвазовского, 2/6, Бутлерова, Маяковского, Муштари, Низенькая, Овражная, Толстого, Ульянова-Ленина, Щапова, Щепкина.

Воду отключат из-за с подключения переложенного участка водопровода к централизованным сетям города.

Ранее сообщалось, что с 16 по 29 мая отключат горячую воду на Аметьевской магистрали. Однако это плановое отключение.