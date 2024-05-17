Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

Казанцы на сутки останутся без воды

С 9:00 23 мая до 9:00 24 мая в некоторых домах Вахитовского района Казани будет отключена вода

smartik.ru

Подписаться в Telegram

С 9:00 23 мая до 9:00 24 мая в некоторых домах Вахитовского района Казани будет отключена вода. Без воды останутся 21 многоквартирный дом, школа и детский сад, а также 35 частных домов на улицах: Айвазовского, 2/6, Бутлерова, Маяковского, Муштари, Низенькая, Овражная, Толстого, Ульянова-Ленина, Щапова, Щепкина.

Воду отключат из-за с подключения переложенного участка водопровода к централизованным сетям города.

Ранее сообщалось, что с 16 по 29 мая отключат горячую воду на Аметьевской магистрали. Однако это плановое отключение.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

21 час назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

откуда.берутся клопы

Лонгриды

17 часов назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

ремонт аналоговой видеокамеры в Москве

Новости Казани

18 часов назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Новости Татарстана

17 часов назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Казани

16 часов назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

17 часов назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв
Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

час назад

В Казани водитель получил булыжником по автомобилю

Интересное в Казани

день назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

Новости Казани

час назад

Казанцы на сутки останутся без воды

Новости Казани

час назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани не поддержали комплекс по пиролизу иловых осадков

Новости Казани

17 часов назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Новости Казани

17 часов назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%
Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году