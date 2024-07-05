Казанцы чаще других россиян нанимают рабочих для ремонта квартиры

Только 19% казанцев сами выполняют черновую отделку, укладывают полы и красят стены во время ремонта квартиры. Об этом сообщили в сервисе квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компании Aventica. В крупных российских городах лишь 41% опрошенных планируют полностью доверить чистовую отделку специалистам, а в Казани 89%.

В городах-миллионниках каждый 4-й житель доволен работой строительной бригады, а в Казани — каждый 2-й.

Каждый 5-й житель города, который сам когда-то занимался отделкой квартиры, в будущем не планирует делать ремонт самостоятельно.

Во всех крупных городах России именно молодые граждане готовы взять на себя всю работу. Так, половина людей от 18 до 25 лет планируют сами переделать старую отделку. Черновые работы без экспертов готовы выполнить 34% зумеров и 25% миллениалов, а среди поколения 1960-70-х, — только 17% респондентов.