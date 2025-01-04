Казанцев призвали убрать машины во время очистки обочин от снега

Автоинспекторы Казани призвали горожан не ставить машины на обочинах дорог во время уборки снега. Это значительно усложняет уборку для коммунальных служб, снижая темпы очистки проезжей части от снега.



В Госавтоинспекции напомнили, что водители, которые нарушили правила, будут оштрафованы на 1500 рублей. Нарушивший правила водитель также рискует тем, что его машину эвакуируют на специальную стоянку.



Эвакуация легкового автомобиля на спецстоянку обойдется в сумму свыше 3 тысяч рублей. За каждый лишний час нахождения машины на такой стоянке начисляется платеж в 70,44 рублей.



ГИБДД города настоятельно просит водителей выбирать места для парковки ответственно, чтобы не создавать преград для работы коммунальных служб и не затруднять очистку дорог.



Стоит подчеркнуть, что зимой уборка снега с обочин является критически важной задачей, так как снежные заносы могут представлять опасность для движения, особенно на узких улицах и перекрестках. Коммунальные службы прилагают максимум усилий для быстрой и качественной очистки дорог, чтобы обеспечить безопасное и удобное передвижение для всех участников дорожного движения.