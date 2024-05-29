Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая
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Казанский зооботанический сад просит жителей выбрать имя жеребенку, который родился у зебр Точки и Ромака. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.
Итоги будут подведены 31 мая 2024 года.
Подписчики предложили такие имена: Зарина, Розочка, Наоми, Уля, Звездочка, Ромашка, Полосочка и т.д.
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