Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Казанский зооботанический сад просит жителей выбрать имя жеребенку, который родился у зебр Точки и Ромака. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.

Итоги будут подведены 31 мая 2024 года.

Подписчики предложили такие имена: Зарина, Розочка, Наоми, Уля, Звездочка, Ромашка, Полосочка и т.д.

Ранее мы писали о том, что на трассе Челны-Cарманово был сбит олененок.