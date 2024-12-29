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· 16+ · Анастасия Шагалеева

Казанцам отключили воду накануне Нового года

Неприятный сюрприз ждет жителей Советского райо...

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Неприятный сюрприз ждет жителей Советского района Казани перед праздниками: в результате аварии на водопроводных сетях были отключены холодное водоснабжение в жилом комплексе «21 век» и соседних домах. Причиной стали повреждения на улицах Аграрная и Космонавтов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации района.

Для устранения аварии на месте работают бригады специалистов, которые обещают завершить ремонтные работы до конца дня. Жителям предложили подавать заявки в диспетчерскую службу для организации подвоза воды автоцистернами. Однако многие казанцы выражают недовольство: отсутствие воды в самый разгар подготовки к Новому году вызывает серьезные неудобства.

Коммунальные проблемы не ограничиваются только этим инцидентом. Ранее стало известно, что на улице Максимова жильцы одного из домов остались без горячей воды и отопления более чем на неделю. Причиной стал прорыв трубы на первом этаже, из-за которого без тепла остались жители верхних этажей. Решение проблемы оказалось сложным и затянулось из-за недостаточной оперативности управляющей компании.

В новогодние праздники коммунальные службы обещают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать риски новых аварий. Однако многие казанцы остаются обеспокоены, что подобные проблемы могут повториться в дни, когда особенно важно обеспечить стабильное водоснабжение и отопление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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