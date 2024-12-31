Казанские власти опубликовали список мест, специально предназначенных для запуска фейерверков в новогодние праздники. С 25 декабря по 8 января в городе действует противопожарный режим, который запрещает использование пиротехники вне специально отведенных зон.



Для безопасного запуска салютов организованы следующие площадки:



- Площадка на улице Гаврилова;

- Нижнезареченская дамба;

- Автостоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;

- Территория у ипподрома, расположенная между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.



Власти настоятельно рекомендуют жителям строго следовать правилам, выбирать сертифицированную пиротехнику и избегать использования фейерверков вблизи жилых зданий, парков и скверов. Важно помнить, что нарушение правил может повлечь за собой не только штрафы, но и создать опасность для окружающих.



Такие меры направлены на обеспечение безопасности, чтобы новогодние праздники прошли радостно и без происшествий, оставив у жителей приятные воспоминания.