Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Казань оказалась на 3 месте в рейтинге российских городов с самой вкусной шаурмой.

По данным опроса сервиса «Туту», за то, что казанская шаурма вкусная, проголосовали 5,65% респондентов.

На 1 месте в рейтинге находится культурная столиц России - Санкт-Петербург, чья шаурма покорила сердца каждого 4 участника исследования. 2 место заняла Москва.

Кроме того, в списке лучших городов со вкусной шаурмой есть Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Ранее мы писали о том, что мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина».