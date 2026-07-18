Экономика

Средний размер пенсии в России в июне превысил 20 тысяч рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Средний размер пенсии в России в июне 2024 года...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июне средняя пенсия в России составила 20,8 тысячи рублей. Это на 5,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Минтруд.

Рост пенсий связан с индексацией, которая прошла в начале года. В ведомстве отметили, что реальный размер выплат увеличился на 3,5% с учётом инфляции.

Средний размер страховой пенсии по старости достиг 21,8 тысячи рублей. Социальные пенсии в среднем составили 12,5 тысячи рублей.

В Минтруде подчеркнули, что все обязательства перед пенсионерами выполняются в полном объёме. Выплаты производятся своевременно.

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