Казань посетит официальная делегация из Афганистана

В Афганистане была проведена успешная встреча делегации Татарстана и советником афганского вице-премьера, который отвечает за экономические вопросы.

На встрече был затронут вопрос о визите Казани представителями правительства Афганистана. Кроме того, обсуждался потенциал торгового и экономического сотрудничества.

Рустам Хабибуллин руководитель делового центра России в Афганистане, рассказал что на сегодняшний день Татарстан является основным проводником сотрудничества между Россией и Афганистаном. А у Раиса республики имеется большой опыт в работе с мусульманскими странами. Что безусловно даст России качественно построить деловые отношения с Афганистаном.