Каток на Черном озере в Казани начнёт работать в ближайшие дни

В Казани активно готовят каток на Черном озере к новому зимнему сезону, и его открытие ожидается в ближайшие дни. Несмотря на переменчивую погоду, работы по заливке льда продолжаются и завершатся в течение недели, как только покрытие будет полностью готово для безопасного катания.



Параллельно с подготовкой льда, в парке уже установлены новогодние украшения, создающие атмосферу праздника. Также готовится к работе пункт проката коньков, где горожане смогут арендовать спортивный инвентарь. Становится известным, что каток будет работать не только для любителей активного отдыха, но и для тех, кто хочет провести время в компании, наслаждаясь зимними развлечениями. Точную дату открытия объявят, как только лед будет признан достаточно прочным и гладким.



Одним из самых ожидаемых событий этого сезона станет новогодняя ночь, которую можно будет встретить прямо на катке. В праздничную ночь здесь пройдет специальная программа, включая музыку, огни и развлекательные мероприятия, создавая уникальное пространство для встречи Нового года на льду.



Интересной новинкой этого сезона станет расширение самой ледовой площадки. Каток на Черном озере стал одним из самых крупных в Казани, что позволит обеспечить комфортное катание для всех желающих, а также провести массовые мероприятия. Ожидаются ночные катания, в том числе с праздничной иллюминацией, а также мастер-классы по фигурному катанию для начинающих.



Местные власти напоминают, что до официального открытия катка выход на лед строго запрещен, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей. В этом году каток на Черном озере станет одной из главных зимних достопримечательностей Казани, привлекая как жителей, так и туристов, и предлагая множество зимних активностей для всех возрастных категорий.