Как не нарваться на мошенников при подготовке к сессии: реальные советы казанских студентов
Фото: leaderkhv.ru
Мошенничество с каждым днём приобретает всё большие и больше оборотов. В их руки попадают как пожилые, так и молодые люди.
В преддверии Нового года, студентов ожидает зимняя сессия, в том числе и курсовые работы. Многие не желая самостоятельно выполнять работу, ищут стороннею помощь.
Если есть спрос, то будут и предложения. Специально для заказов курсовых работ, дипломов и рефератов придумали сервисы, чат-ботов и даже специальные приложения.
А сколько стоит сделать такую «работу»?
Расценки нынче не дешёвые.
На различных сайтах цена доходит и до 10 000 рублей. В группах или чатах можно найти от 1000 до 5000 рублей.
Как это работает?
Человек регистрируется, выбирает направление, тему, вносит или предоплату 50%, или же полную стоимость. И дело в шляпе.
Звучит заманчиво, и даже значительно упрощает жизнь студентам.
Вот только есть одно «НО». Чаще всего все эти работы пишутся такими же студентами, которые не отличаются добросовестность. Ведь «не моё и ладно».
Подобные записи зачастую встречаются в чатах у студентов.
У таких историй, конечно же есть свои герои.
Студент одно из вузов Казани, также не захотел самостоятельно писать курсовую работу. Но о том, что ему делать позаботился заранее.
Он нашёл ссылку на аккаунт девушки, которая должна была написать ему ту самую курсовую работу.
- Она сказала, что работает по 70% предоплате, я ей перевёл эти деньги. Но там было нерусское имя и при этом мужское. Но этому значение не придал, вдруг там парень её. Она всё написала, вышло примерно 39 станиц. Я не стал читать, и перевёл остальное. А вот зря. Я всё оценил по обложке, титульник нормальных, содержание есть ну а дальше я и не стал смотреть, - рассказывает студент.
А вот действительно, зря. По словам молодого человека остальные страницы были заполнены примерно таким текстом «лащлыалтпмаштфыуялракрпоги». Рандомные буквы и ничего более.
Вот только сразу же задаёшься вопросом. Неужели настолько отработанная схема? И все ли ребята не решаются до конца проверять содержание?
- Пытаясь выйти с ней на связь, я оказался везде в блоке,- говорит Алексей.
В этой истории хотя бы титульный лист сделали.
Альбина, студентка Казанского вуза, заплатив деньги и вовсе не получила ничего. За исключением слёз, нервов и разочарования.
- Я долго искала, так как знала, что много мошенников. Мне их страница показалась привлекательной, внушала доверие и подписчиков было много. Написала им, перевела деньги, а на следующий день обнаружила, что страница удалена,- рассказывает Альбина.
Но наученная горьким опытом, Альбина поняла, что «в следующий раз только через знакомых надо находить».
И таких историй не мало, студенты делятся ими в различных группах, чатах и друг другу сочувствуют.