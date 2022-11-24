Как не нарваться на мошенников при подготовке к сессии: реальные советы казанских студентов

Мошенничество с каждым днём приобретает всё большие и больше оборотов. В их руки попадают как пожилые, так и молодые люди.

В преддверии Нового года, студентов ожидает зимняя сессия, в том числе и курсовые работы. Многие не желая самостоятельно выполнять работу, ищут стороннею помощь.

Если есть спрос, то будут и предложения. Специально для заказов курсовых работ, дипломов и рефератов придумали сервисы, чат-ботов и даже специальные приложения.

А сколько стоит сделать такую «работу»?

Расценки нынче не дешёвые.

На различных сайтах цена доходит и до 10 000 рублей. В группах или чатах можно найти от 1000 до 5000 рублей.

Как это работает?

Человек регистрируется, выбирает направление, тему, вносит или предоплату 50%, или же полную стоимость. И дело в шляпе.

Звучит заманчиво, и даже значительно упрощает жизнь студентам.

Вот только есть одно «НО». Чаще всего все эти работы пишутся такими же студентами, которые не отличаются добросовестность. Ведь «не моё и ладно».

Подобные записи зачастую встречаются в чатах у студентов.

У таких историй, конечно же есть свои герои.

Студент одно из вузов Казани, также не захотел самостоятельно писать курсовую работу. Но о том, что ему делать позаботился заранее.

Он нашёл ссылку на аккаунт девушки, которая должна была написать ему ту самую курсовую работу.

- Она сказала, что работает по 70% предоплате, я ей перевёл эти деньги. Но там было нерусское имя и при этом мужское. Но этому значение не придал, вдруг там парень её. Она всё написала, вышло примерно 39 станиц. Я не стал читать, и перевёл остальное. А вот зря. Я всё оценил по обложке, титульник нормальных, содержание есть ну а дальше я и не стал смотреть, - рассказывает студент.

А вот действительно, зря. По словам молодого человека остальные страницы были заполнены примерно таким текстом «лащлыалтпмаштфыуялракрпоги». Рандомные буквы и ничего более.

Вот только сразу же задаёшься вопросом. Неужели настолько отработанная схема? И все ли ребята не решаются до конца проверять содержание?

- Пытаясь выйти с ней на связь, я оказался везде в блоке,- говорит Алексей.

В этой истории хотя бы титульный лист сделали.

Альбина, студентка Казанского вуза, заплатив деньги и вовсе не получила ничего. За исключением слёз, нервов и разочарования.

- Я долго искала, так как знала, что много мошенников. Мне их страница показалась привлекательной, внушала доверие и подписчиков было много. Написала им, перевела деньги, а на следующий день обнаружила, что страница удалена,- рассказывает Альбина.

Но наученная горьким опытом, Альбина поняла, что «в следующий раз только через знакомых надо находить».

И таких историй не мало, студенты делятся ими в различных группах, чатах и друг другу сочувствуют.