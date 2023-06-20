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К ребятам пришел наставник: участники проекта "Треер" встретили с бойцом СВО Федром Глазковым

Участники проекта «Тренер» и другие юные боксеры Татарстана встретились с бойцом СВО
К ребятам пришел наставник: участники проекта "Треер" встретили с бойцом СВО Федром Глазковым

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Участники проекта "Тренер" и другие юные бойцы Татарстана смогли встретиться со своим наставником - участником СВО, членом отряда специального назначения "Барсы 26" Федором Глазковым, который отправился на передовую добровольцем полгода назад. Мужчина вернулся в отпуск неделю назад.

- В рамках всероссийской программы "Тренер" мы организовали необычную встречу. К боксерам клуба "Спарта", участниками которого являются и подростки проекта, пришел их наставник. В начале года он ушел на фронт. Общение получилось особенным – открытым и душевным. Ребята искренне переживают за своего тренера и были очень рады его видеть, - рассказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев.

Федор Глазков рассказал подросткам о своем участии в СВО, а также о том, как бокс и спортивная подготовка помогает ему справляться с эмоциями на передовой. Школьники с удовольствием задавали тренеру вопросы.

Федор рассказал о том, как бойцы скучают по дому и родным находясь в зоне проведениям СВО. Он отметил, что посылки действительно придают сил. Он выразил благодарность команде Народного фронта Татарстана, который проделывает колоссальную работу на двух фронтах.

Помимо беседы, Федов Глазков пришел на встречу не с пустыми руками и подарил участникам проекта "Тренер" футбольные и волейбольные мячи.

"Тренер" - один из флагманских проектов президентского молодежного движения. Это федеральная программа по социализации "Трудных" подростков. Проект действует в 50 регионах России, в числе которых и Татарстан.

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