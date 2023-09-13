К мэру обратился старший брат: Ильсур Метшин поздравил с днем рождения школьника, отец которого на СВО

В Казани Метшин приехал в школу и поздравил с днем рождения сына находящегося на СВО бойца

Глава столицы татарстана Ильсур Метшин поздравил ученика седьмого класса школы №130 с наступающим Днем рождения - завтра Альберту исполнится 13 лет. К главе города обратился старший брат именинника с просьбой поздравить его от имени папы, который находится в зоне СВО.

Ильсур Метшин откликнулся на просьбу и приехал в школу к братьям. Тимур, старший брат Альберта, обратившийся к мэру города, встретил Ильсура Метшина в фойе, после чего они вместе прошли в класс, где у Альберта был урок русского языка. Мальчик ни о чем не подозревал и появление главы города стало для него сюрпризом.

«Меня очень тронуло, что братья так друг о друге заботятся, – обратился к ученикам Мэр. – Я получил от старшего брата на электронную почту письмо. Он написал, что у младшего день рождения, и попросил поздравить его, ведь папа в данный момент проходит службу на специальной военной операции».

Глава города сделал подарок обоим братьям - подарил им смартфоны. На прощание они сделали памятное фото.