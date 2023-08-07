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· Полина Модестова

Избила и выставила на балкон: суд вынес решение в отношении матери, истязавший маленькую дочь

Избившую дочь на камеру 34-летнюю жительницу Казани приговорили к четырем годам колонии
Избила и выставила на балкон: суд вынес решение в отношении матери, истязавший маленькую дочь

pixabay

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Жительница Казани в возрасте 34 лет была приговорена к четырем годам колонии за избиение дочери на камеру.

В сообщении СУ СК России по РТ говорится, что следствием и судом установлено, что 22 ноября 2022 года подсудимая поругалась с сожителем и нанесла их общей дочери, которой на тот момент было полтора года, удары руками и ногами по разным частям тела. После этого она выставила ребенка в летней одежде на неотапливаемый балкон.

Помимо этого, происходящее мать снимала на камеру мобильного телефона, чтобы впоследствии отправить запись сожителю. По приговору суда женщине было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено в отношении женщины по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "г" ч. 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Напомним, что сегодня в Нижнем Новгороде четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву. Весной 2021 года молодой человек ворвался в 175 гимназию и устроил стрельбу, в результате чего погибли десять человек, а ранения были получены 130.

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