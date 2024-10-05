Из зоопарка Казани сбежал дикобраз

В региональной столице Татарстана из зоопарка сбежал дикобраз. Вечером, 4 октября 204 года, животное видели на улицах города. Сведения об этом опубликованы в соцсетях.

Местные жители видели, как дикобраз спокойно поедает траву около проезжей части, однако внезапно на него набросились собаки и стали на него лаять.

Утром работники учреждения рассказали, что животное далеко не убежало. К счастью, беглеца поймали и доставили в зоопарк. Теперь в вольере, который малыш прогрыз, будет проведен ремонт.

Ранее мы писали о том, что защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступил в потасовку с нападающим команды «Амур» Вячеславом Грецким.

Игроки принялись бороться на точке вбрасывания около ворот казанской команды «Ак Барс». Об этом рассказали в пресс-службе команды.