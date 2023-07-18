«Из-за концентрации на них ДТП»: в Казани на установку светофоров будет выделен 19,1 миллион

В Казани потратят 19 млн рублей на светофоры в местах концентрации ДТП

Стало известно, что в Казани на установку светофоров был выделен 19,1 миллион рублей, сообщает «Реальное время». Они будут установлены на нескольких адресах:

Ломжинская, 5А;

Г. Баруди, 8 - между Повстанческой и Батыршина;

Перекресток Гагарина и Октябрьской в Ново-Савиновском районе.

Сообщается, что светофоры в вышеуказанных участках решили установить из-за концентрации на низ дорожно-транспортных происшествий, среди которых были и случаи погибших и пострадавших. В связи с этим было принято решение повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети около образовательных организаций, а также на маршрутах школьных автобусов и маршрутах, соединяющих школы с жилыми домами.