«Из-за концентрации на них ДТП»: в Казани на установку светофоров будет выделен 19,1 миллион
Екатерина Кузьминых
Стало известно, что в Казани на установку светофоров был выделен 19,1 миллион рублей, сообщает «Реальное время». Они будут установлены на нескольких адресах:
- Ломжинская, 5А;
- Г. Баруди, 8 - между Повстанческой и Батыршина;
- Перекресток Гагарина и Октябрьской в Ново-Савиновском районе.
Сообщается, что светофоры в вышеуказанных участках решили установить из-за концентрации на низ дорожно-транспортных происшествий, среди которых были и случаи погибших и пострадавших. В связи с этим было принято решение повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети около образовательных организаций, а также на маршрутах школьных автобусов и маршрутах, соединяющих школы с жилыми домами.