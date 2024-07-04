Из квартиры на Ямашева, где были заперты 11 собак, забрали 8

Напомним, в квартире на улице Ямашева оказались заперты собаки. Известно, что в помещении кроме живых были еще и мертвые животные. В самом доме также были горы мусора.

Попасть в квартиру волонтеры смогли чисто случайно — владелец попал в медицинское учреждение и сам передал свои ключи с просьбой напоить питомцев. На месте специалисты были поражены условиями содержания и состояния собак. На момент 15 июня, вытащить получилось лишь троих, двоих срочно перевезли в ветклинику, одного забрали в приют.

В настоящее время известно, что активисты самостоятельно уже расчистили квартиру. Хозяин заявил, что у него было 11 собак, однако волонтеры насчитали только 8. Эксперты предполагают, что остальных съели свои же. На мужчину написали заявление за жестокое обращение с питомцами. Теперь хвостатым друзьям найдут новый дом.