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Из Казани в Индию планируют запустить прямой рейс

О планах увеличить число авиационных сообщения ...

Екатерина Елисеева

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Индия хочет увеличить количество прямых авиарейсов с РФ. Один из городов, в который станут летать самолеты - Казань.

О планах увеличить число авиационных сообщения стало известно в ходе экофорума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Такую идею предложил посол Индии в РФ Винай Кумар. Помимо этого Индия заявила о поддержке, которую они окажут каждой авиационной компании России, ответственной за полёты в их государство.

Известно, что в первую очередь перелеты начнут проходить из Казани и Сочи на Гоа (Индия) и в Мумбаи (Индия).

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана в период с 5 по 20 сентября 2024 года, будет остановлено движение по некоторым улицам.

Причина введения ограничений для общественного транспорта – дорожные работы. Об этом рассказали в администрации Казани.

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