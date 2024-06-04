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Из Казани с 4 июня запустят прямые авиарейсы в Мурманск

Кроме того, уже с 1 июля из региональной столицы Татарстана запустят дополнительные авиарейсы в Нижневартовск

Екатерина Елисеева

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Из Казань в Мурманск и обратно будут летать самолеты. С 4 июня 2024 года, полеты будет осуществлять компания Nordwind Airlines 3 раза в неделю.

Вылеты из Казани назначены на вторник в 23:45 и в субботу в 2:10. Отправление из Мурманска ожидается в среда в 4:45 и в субботу в 6:20. Время в пути составит примерно 3 часа. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта города Казани.

Кроме того, уже с 1 июля из региональной столицы Татарстана запустят дополнительные авиарейсы в Нижневартовск. В планах, перелеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Ранее мы писали о том, что в Казани до 8 июня ограничат движение на улице Энтузиастов.

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