Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Полиция в Татарстане дала школам предприсания поставить детей на учет по зонам - в красную, желтую, зеленую. Деление осуществляется в зависимости от "степени риска". Как пишет "Вечерняя Казань", на контроль поставят не только хулиганов, но и обычных школьников, у которых, к примеру, нет отца, а есть отчим или из малообеспеченных семей.

"Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних..." - плод совместного творчества Минобрнауки и МВД по РТ - распространили в этом учебном году по школам в Татарстане. Напомним, это уже не первая попытка силовиков и образовательных чиновников наладить в учебных заведениях систему учета и контроля", - говорится в сообщении.

В красную зону "высокого риска" предписано включить тех, кто состоит на учете в инспекции ПДН, проявляет признаки девиантного поведения, ведет себя агрессивно, вернулся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также тех, кто "участвует в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности".

В желтую зону попадут злостные прогульщики, те, кто сбегал из дома. Также тут окажутся дети, замеченные в попрошайничестве или бродяжничестве, нарушавшие устав школы, подивающие в семье беженцев или с безработными родителями.

В зеленой зоне окажутся дети, которые плохо учатся, проживают с отчимом или мачехой, в приемной семье с опекунами и дети из бедных семей.

"Нам недавно на родительском собрании показали этот документ. Все, конечно, напряглись, ведь в перечне критериев для определения ребенка в "зону" есть и достаточно безобидные пункты: у кого-то из родителей второй брак, кто-то малообеспечен. А, например, в нашем лицее, где очень высокие требования, можно легко получить за четверть двойку, особенно если ты недавно поступил. И все, ты неуспевающий!" - переживает мама ученика одного из престижных лицеев Казани.

Как пишет издание, цель у начинания вполне благопристойная - предотвращение и профилактика подростковой преступности.

Педагог-психолог Алсу Салимуллина скептически отнеслась к такому способу профилактики подростковой преступности: