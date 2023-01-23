Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты
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Полиция в Татарстане дала школам предприсания поставить детей на учет по зонам - в красную, желтую, зеленую. Деление осуществляется в зависимости от "степени риска". Как пишет "Вечерняя Казань", на контроль поставят не только хулиганов, но и обычных школьников, у которых, к примеру, нет отца, а есть отчим или из малообеспеченных семей.
"Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних..." - плод совместного творчества Минобрнауки и МВД по РТ - распространили в этом учебном году по школам в Татарстане. Напомним, это уже не первая попытка силовиков и образовательных чиновников наладить в учебных заведениях систему учета и контроля", - говорится в сообщении.
В красную зону "высокого риска" предписано включить тех, кто состоит на учете в инспекции ПДН, проявляет признаки девиантного поведения, ведет себя агрессивно, вернулся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также тех, кто "участвует в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности".
В желтую зону попадут злостные прогульщики, те, кто сбегал из дома. Также тут окажутся дети, замеченные в попрошайничестве или бродяжничестве, нарушавшие устав школы, подивающие в семье беженцев или с безработными родителями.
В зеленой зоне окажутся дети, которые плохо учатся, проживают с отчимом или мачехой, в приемной семье с опекунами и дети из бедных семей.
"Нам недавно на родительском собрании показали этот документ. Все, конечно, напряглись, ведь в перечне критериев для определения ребенка в "зону" есть и достаточно безобидные пункты: у кого-то из родителей второй брак, кто-то малообеспечен. А, например, в нашем лицее, где очень высокие требования, можно легко получить за четверть двойку, особенно если ты недавно поступил. И все, ты неуспевающий!" - переживает мама ученика одного из престижных лицеев Казани.
Как пишет издание, цель у начинания вполне благопристойная - предотвращение и профилактика подростковой преступности.
Педагог-психолог Алсу Салимуллина скептически отнеслась к такому способу профилактики подростковой преступности:
"Это равносильно тому, чтобы делить детей на касты. Те, кто не попадет в "зону", будут считать себя выше рангом. А у тех, кто попадет, будет ощущение, что с ними что-то не так. Подросток из-за этого может либо уйти в протест, либо замкнется в себе. К тому же в списках для определения в зоны не только асоциальные элементы, но и обычные дети с одним родителем, малообеспеченные. В конце концов, ребенок же не виноват, что его родители развелись или работу потеряли… Так что я пока не понимаю, какого результата этим хотят добиться. Если хотят помочь, это нужно делать по-другому - организовывать в школе здоровую среду, создавать условия для развития ребенка, подключать родителей, психолога, а не запугивать. К сожалению, у нас и к психологам в школах дети неохотно ходят, потому что считается: пошел к психологу, значит, какой-то ненормальный. Хотя гигиена ума и души - такой же нормальный процесс, как чистка зубов".