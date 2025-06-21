Батюшка РПЦ объяснил, почему «черные иконы» не выставляют в церквях
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Отец Андрей Ковалев рассказал, что «черные иконы» существуют в некоторых православных храмах, однако они не выставляются для всеобщего поклонения. Такие иконы считаются особыми святынями, которые обладают особым статусом. Они создавались искусными мастерами с использованием уникальных техник.
Батюшка пояснил, что «черные иконы» не показываются всем, чтобы избежать суеверий и неверных домыслов. Эти иконы, как правило, находятся в алтарях или в других частях храмов, куда могут попасть только священники.
Отец Андрей отметил, что это не секрет, а мера духовной осторожности, поскольку иконы — это не магические объекты, а «окна в духовный мир», которые требуют особого уважения и чистоты восприятия.
Источник: Кулик
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