Батюшка РПЦ объяснил, почему «черные иконы» не выставляют в церквях

Отец Андрей Ковалев рассказал, что «черные иконы» существуют в некоторых православных храмах, однако они не выставляются для всеобщего поклонения. Такие иконы считаются особыми святынями, которые обладают особым статусом. Они создавались искусными мастерами с использованием уникальных техник.

Батюшка пояснил, что «черные иконы» не показываются всем, чтобы избежать суеверий и неверных домыслов. Эти иконы, как правило, находятся в алтарях или в других частях храмов, куда могут попасть только священники.

Отец Андрей отметил, что это не секрет, а мера духовной осторожности, поскольку иконы — это не магические объекты, а «окна в духовный мир», которые требуют особого уважения и чистоты восприятия.

Источник: Кулик