АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги ежегодного корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования проходили на площадках филиалов предприятия, а также Канашского транспортно-энергетического техникума и Лениногорского политехнического колледжа. В 15 конкурсных номинациях соревновались порядка 150 представителей рабочих профессий.

Мастерство в своем деле продемонстрировали слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, трубопроводчик линейный, оператор товарный, лаборант химического анализа и представители других специальностей, непосредственно связанных с обеспечением надежной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Работники состязались в степени освоения профессиональных навыков и уровне теоретической подготовки. Цель мероприятия – стимулирование к дальнейшему повышению квалификации, распространение передового опыта.

При выполнении практических и теоретических заданий профессиональная конкурсная комиссия отметила высокий уровень знаний нормативов, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

«Конкурс профессионального мастерства способствует развитию профессиональных навыков, повышению престижа рабочих профессий, обмену ценным опытом, личностному и профессиональному росту работников», – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

Победители представят предприятие в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», который состоится в августе на базе АО «Транснефть – Сибирь» в г. Тюмени.