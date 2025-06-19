Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги конкур...

Подписаться на Дзен.канал

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги ежегодного корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования проходили на площадках филиалов предприятия, а также Канашского транспортно-энергетического техникума и Лениногорского политехнического колледжа. В 15 конкурсных номинациях соревновались порядка 150 представителей рабочих профессий.

Мастерство в своем деле продемонстрировали слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, трубопроводчик линейный, оператор товарный, лаборант химического анализа и представители других специальностей, непосредственно связанных с обеспечением надежной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Работники состязались в степени освоения профессиональных навыков и уровне теоретической подготовки. Цель мероприятия – стимулирование к дальнейшему повышению квалификации, распространение передового опыта.

При выполнении практических и теоретических заданий профессиональная конкурсная комиссия отметила высокий уровень знаний нормативов, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

«Конкурс профессионального мастерства способствует развитию профессиональных навыков, повышению престижа рабочих профессий, обмену ценным опытом, личностному и профессиональному росту работников», – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

Победители представят предприятие в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», который состоится в августе на базе АО «Транснефть – Сибирь» в г. Тюмени.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

8 минут назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

служба по удалению шершней

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

подключение стиральных машин в Новосибирске

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Не у нас

11 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Новости Казани

день назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Новости Татарстана
2 дня назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

час назад

Названа стоимость ремонта новостроек и вторичного жилья в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

Новости Татарстана

час назад

Татарстан развивает электронное правосудие

Новости Татарстана

час назад

Кто может получить государственную пенсию по потере кормильца в Татарстане
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
2 дня назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Не у нас

11 часов назад

Эксперт объяснил, почему пляжный туризм в Абхазии так популярен

Не у нас

11 часов назад

Россияне задумываются об отмене туров в Турцию, Египет и ОАЭ

Не у нас

12 часов назад

Google Gemini теперь может анализировать видеофайлы
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю