У многих мужчин слово «SPA» до сих пор ассоциируется с лепестками роз и обёртываниями. Кажется, что это как-то «не по-мужски», слишком мягко, слишком странно, только для женщин.
На деле мужской отдых — это не про аромасвечи. Это про пар, тишину, крепкие руки мастера и возможность наконец отпустить напряжение. Без слов. Без зрителей.
В Баунти Спа есть идеальный формат — тайский императорский ритуал в четыре руки.
Два мастера работают синхронно, массаж длится час, но ощущение — будто вы провели день на перезагрузке. Всё — под вас: техника, интенсивность, продолжительность. Чистый кайф, без клише.