реальный способ перезагрузки для тех, кто забыл, что такое отдых
Глаз дёргается, спина ноет
Редакция ProKazan решила разобраться: откуда берутся эти заблуждения и почему они мешают нам расслабиться по-настоящему. В этой статье — пять распространенных мифов о SPA, которые мы развеем один за другим.
«SPA? Да ну, это не моё». Обычно так говорят те, у кого постоянно ноет спина, не поворачивается шея и дёргается глаз от того, что постоянно на нервах. Вместо того чтобы выдохнуть и хотя бы на пару часов забыть о заботах, они продолжают жить в стрессе — потому что «дорого», «неудобно», «неловко», «да и вообще зачем это нужно».
МИФ №4
«У меня нет на это времени»
МИФ №5
«Массаж — это больно»
МИФ № 3
«Это дорого и бессмысленно»
МИФ №2
«Там неловко, особенно если ты не идеален»
МИФ №1
«SPA — это только для женщин»
МИФ №1: «SPA — это только для женщин»
У многих мужчин слово «SPA» до сих пор ассоциируется с лепестками роз и обёртываниями. Кажется, что это как-то «не по-мужски», слишком мягко, слишком странно, только для женщин.

На деле мужской отдых — это не про аромасвечи. Это про пар, тишину, крепкие руки мастера и возможность наконец отпустить напряжение. Без слов. Без зрителей.

В Баунти Спа есть идеальный формат — тайский императорский ритуал в четыре руки. Два мастера работают синхронно, массаж длится час, но ощущение — будто вы провели день на перезагрузке. Всё — под вас: техника, интенсивность, продолжительность. Чистый кайф, без клише.
Выбирайте, где перезагрузиться — в балийской или тайской спа-деревне. Оба сертификата действуют на полное погружение в релакс.

Срок действия: первый сертификат — 6 месяцев, второй — 3 месяца
С 1 по 30 июня при покупке двух сертификатов Baunty SPA — второй идёт со скидкой 50% (наименьший по номиналу).
С 1 по 30 июня при покупке двух сертификатов Baunty SPA — второй идёт со скидкой 50% (наименьший по номиналу).
МИФ №2: «Там неловко, особенно если ты не идеален»
Если хочется мягкой, деликатной перезагрузки — попробуйте ритуал «Гармония души и тела». Это не просто массаж, а настоящий мини-обряд уюта.

В программе:
 — экскурсия по спа-деревне,
 — ароматерапия с шалфеем,
 — травяная фитобочка,
 — два массажа: Slim и арома ойл,
 — тропический душ, чай, и ощущение, что ты дома — только без стресса и дел.
«А вдруг подумают, что я не в форме?», «А если живот видно?», «А если не пойму, как себя вести?» — именно эти мысли мешают расслабиться ещё до того, как человек дошёл до порога.

Кажется, будто SPA — это витрина идеальных тел, где все знают, что делать. На самом деле всё наоборот. Здесь не оценивают, не смотрят, не сравнивают. Особенно в Баунти Спа — где вы не в общем зале, а в отдельной комнате. Где только вы и тот, кто пришел по вашему приглашению.
Ходить одному в спа — можно. Но куда приятнее разделить расслабление с тем, кто рядом: партнёром, подругой или другом.
Подарите близким отдых на двоих — купить сертификат для пары можно по телефону: 8 (843) 500-55-05
МИФ № 3: «Это дорого и бессмысленно»
Хороший пример — ритуал «Волшебство Баунти».

Тут всё работает сразу:
 — массаж спины и воротниковой зоны,
 — массаж головы и лица,
 — массаж стоп бамбуковой палочкой с разогревающим тайским бальзамом.

Плюс ароматерапия, травяная фитобочка, кокосовое масло, жасмин и тайское чаепитие. Всё это не просто приятно — это реально помогает при головных и мышечных болях, возвращает лёгкость и «включает» тело.
Некоторым до сих пор кажется, что SPA — это когда ты платишь пять тысяч за пузырьки в ванне, запах палочек и полотенце, которое можно было принести из дома. Удовольствие сомнительное, пользы — ещё меньше.

На самом деле хороший SPA — это как выходной, который уместили в два часа. Без суеты, пробок, очередей и телефонных звонков. Просто перерыв от всего. Настоящий. С эффектом, который ощущается даже на лице — и это не метафора.
МИФ № 4: «У меня нет на это времени»
Один из таких вариантов — ритуал «Прикосновение Будды».

Это массаж головы и лица, но ощущается как медитация в тепле. В программе — паровая фитобочка, ароматерапия с маслом нероли, тропический душ и чай по тайским традициям. Продолжительность: полтора часа.
Сколько раз вы говорили: «Вот разгребу дела — и займусь собой»? И продолжаете бежать, сжав зубы, с дергающимся глазом и вечной усталостью. Но вот парадокс — чем меньше у вас времени, тем больше вам нужен отдых.

Баунти Спа предлагает форматы, которые не требуют отпуска. Пару часов — и вы возвращаетесь в тело, где не давит, не жмёт и не звенит от стресса.
А если вы запишетесь на следующий сеанс прямо во время визита в Баунти Спа или на следующий день — получите 15% скидку на следующее посещение.
Условия: акция действует на программы от 5100 ₽
Главное — не тянуть. Тело скажет спасибо.
МИФ №5: «Массаж — это больно»
Ритуал «Лотос и Жасмин» как раз такой — про мягкое, но глубокое воздействие.

В нём сочетаются два вида массажа: традиционный тайский и арома-ойл. Один — про проработку, другой — про тепло и текучесть. Добавьте к этому жасмин, пар, бамбуковую фитобочку и тайское чаепитие — и получится вечер, после которого не болит, а по-настоящему отпускает.
Кто-то до сих пор считает, что если после массажа не болит — значит, не помогло. Что надо терпеть, сжимать кулаки и «проживать» каждый приём, как схватку. На самом деле боль — это сигнал, что вы перегибаете.

В Баунти Спа работают иначе. Здесь массаж — это не борьба, а диалог. Где можно расслабиться, а не терпеть. Где тело раскрывается, а не сопротивляется.
Все эти мифы — как барьеры между вами и отдыхом, который давно пора сделать привычкой. Они мешают услышать себя, отдохнуть по-настоящему, а не по расписанию. А ведь иногда достаточно пары часов, чтобы выдохнуть, отогреться и наконец почувствовать — тело живое, а внутри снова тихо.
Баунти Спа подарит вам состояние, в котором ничего не давит, не жмёт и не надо никому ничего доказывать.
Без суеты. Без чужих глаз. Без масок — кроме тех, что из чёрной глины. Попробуйте один из ритуалов — и поймёте, как пахнет настоящее расслабление.
Баунти Спа ждёт вас в Казани, на улице Николая Ершова, 1А и ЖК Столичный.  Записаться можно на сайте или по телефону — без ожиданий, без лишних вопросов. Просто приходите и начните с себя.