«А вдруг подумают, что я не в форме?», «А если живот видно?», «А если не пойму, как себя вести?» — именно эти мысли мешают расслабиться ещё до того, как человек дошёл до порога.



Кажется, будто SPA — это витрина идеальных тел, где все знают, что делать. На самом деле всё наоборот. Здесь не оценивают, не смотрят, не сравнивают. Особенно в Баунти Спа — где вы не в общем зале, а в отдельной комнате. Где только вы и тот, кто пришел по вашему приглашению.