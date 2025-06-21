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В Татарстане устранили ошибки почти во всех муниципальных законах

К началу июня 93% местных нормативных актов в Т...

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К началу июня 93% местных нормативных актов в Татарстане были приведены в соответствие с федеральными законами. Об этом сообщили на совещании Минюста республики, передаёт «Татар-информ».

Улучшения стали возможны благодаря системе «Кодекс», созданной по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова. Она автоматически выявляет несоответствия в документах.

Проверки проходят регулярно, а итоги направляют в муниципалитеты для исправления нарушений. С апреля по июнь удалось устранить еще 3% несоответствий.

Заместитель министра юстиции Мухаррям Ибятов отметил, что ошибки в местных правилах напрямую сказываются на жизни людей. Он подчеркнул важность предотвращения новых нарушений в будущем.

Источник: tatar-inform.ru

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