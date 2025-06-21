Мухаметшин отмечает единство народов Татарстана на Сабантуе

На Сабантуе в Казани, который проходит в лесопарковой зоне озера Лебяжье, собрались люди разных национальностей Татарстана. Об этом сообщил Фарид Мухаметшин, Председатель Государственного Совета РТ.

Он отметил, что в Татарстане праздники разных народов проходят с душой и теплотой, сопровождаются песнями, танцами и соблюдением традиций. Это касается не только Сабантуя, но и других праздников, таких как "Каравон", "Уяв", "Гырон Быдтон" и других.

Мухаметшин подчеркнул, что Сабантуй объединил представителей разных народов республики. «Мы все вместе на этом празднике, и это особенно важно для нашей многонациональной республики. Здесь проходят спортивные соревнования, люди поют, танцуют, общаются. Люди приезжают на Сабантуй даже из других регионов», — сказал он.

Глава парламента отметил, что благодаря таким праздникам в Татарстане сохраняются и передаются национальные традиции. Он также поблагодарил сельских жителей, которые обеспечивают республику продукцией, отметив их трудолюбие. «Для нас это праздник, а для них — день, когда мы все вместе отмечаем завершение весенне-полевых работ», — добавил Мухаметшин.

На празднике также побывал Игорь Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы. Вместе с Мухаметшиным он посетил подворья районов Татарстана. Везде гостей встречали с караваем и чак-чаками.

На подворье Апастовского района Мухаметшин сфотографировался на фоне экспозиции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Новошешминском районе он побывал на мастер-классах по гончарному делу, помолу зерна, прядению пряжи и вязанию носков, а также по изготовлению хвороста и росписи на деревянных досках.

Глава парламента также посетил подворье Камского Устья, где все желающие могли поучаствовать в ловле рыбы в бассейне.

В Чистопольском районе ему показали, как изготавливают куклы «полевички», плетут венки, делают роспись на глиняных изделия и колокольчиках.

Алькеевский район предложил мастер-классы по приготовлению татарского блюда «Кош теле» и изготовлению сувениров из атласных лент, а Верхнеуслонский — по росписи ложек и матрешек, а также созданию кукол и украшений из камня.

Источник: tatar-inform.ru