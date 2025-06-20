Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Французские медики из Института крови сообщили об обнаружении уникальной 48-й группы крови у женщины с Гваделупы. Это первая зарегистрированная женщина с данной разновидностью крови, и она стала единственным известным носителем этой группы на сегодняшний день. Об этом передала французская новостная сеть BFMTV.

Медицинский биолог Тьерри Пейрард сообщил, что пациентка является единственной в мире с такой группой крови.

Новое открытие получило название «gwada negative» в честь Гваделупы, где родилась эта женщина. Такая группа крови требует особого подхода при переливании, так как несовместимость может привести к тяжелым последствиям.

Редкие группы крови встречаются у менее чем 0,4% людей, и их правильная идентификация крайне важна для обеспечения экстренной помощи в случае необходимости. В Франции таких людей около 700 тысяч.

Источник: kp.ru