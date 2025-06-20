Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

В 2025 году российский путешественник, решивший отдохнуть на юге, поделился своими впечатлениями от поездки. Он посетил Адлер, а затем направился в Абхазию, где столкнулся с проблемой долгих ожиданий на пограничном пункте Псоу. Несмотря на то, что контроль автомобилей происходит быстро, пассажирам автобусов и туристам приходится ожидать в очереди до полутора часов.

Жители Абхазии советуют избегать пересечения границы в выходные, когда задержки могут быть еще длиннее. Однако, по мнению путешественника, время, проведенное на границе, оправдано, так как виды Абхазии стоят того. Он отметил, что Гагры сильно отличаются от Сочи и Адлера не только природой, но и более теплым морем. Разница становится заметной сразу после пересечения границы: вместо современных зданий открываются величественные горы и лазурное море.