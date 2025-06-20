Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Если сжечь все разведанные запасы нефти, газа и угля, которыми владеют лишь 200 крупнейших компаний, в атмосферу попадёт столько углекислого газа, что для его поглощения пришлось бы засадить лесом территорию больше Северной Америки. Так считают авторы нового научного исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment. Однако некоторые специалисты ставят эти расчёты под сомнение, ссылаясь на ограничения и риски подобных подходов.

Даже сторонники экологического перехода признают, что ископаемое топливо будут использовать как минимум до середины XXI века. По оценкам, к 2050 году в атмосферу попадёт ещё около 673 миллиардов тонн CO2 — это более трети от всех выбросов за всю историю человечества.

Группа учёных решила выяснить, можно ли нейтрализовать такие объёмы, просто высадив больше деревьев. Результаты показали: даже если бы вся Россия была покрыта лесами — что сейчас невозможно из-за климата, но может стать реальностью при сильном потеплении — это компенсировало бы только 590 миллиардов тонн CO2. Этого всё равно недостаточно.

Авторы подсчитали, что для улавливания всех ожидаемых выбросов до 2050 года потребуется лесная зона площадью 24,7 миллиона квадратных километров — больше, чем вся Северная Америка. А если говорить об общем объёме выбросов за всю историю, то площадь лесов должна была бы охватить не только этот континент, но и всю Африку.

Однако такой подход грозит серьёзными последствиями: вырубка сельхозугодий, исчезновение степей и саванн, потеря биоразнообразия. Большинство видов, обитающих в этих экосистемах, не смогут адаптироваться к жизни в лесах. А сокращение посевных площадей вызовет проблемы с продовольствием.

Исходя из этого, учёные пришли к выводу: проще и эффективнее предотвращать выбросы, чем пытаться их компенсировать позже. Один из возможных путей — увеличение налогов на выбросы CO2 до тех пор, пока использование ископаемого топлива не станет экономически невыгодным.

Источник: Naked Science