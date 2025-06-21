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Татарстан завершил более 40% работ по программе «Наш двор»

В Татарстане выполнение программы «Наш двор» к ...

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В Татарстане выполнение программы «Наш двор» к 18 июня 2025 года составило 43%. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства сообщила Арина Петрова, руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ». Совещание проводил президент Татарстана Рустам Минниханов в формате видеоконференции с муниципалитетами региона, сообщает пресс-служба главы республики.

По состоянию на 18 июня, работы по благоустройству дорог выполнены на 53%. В Арском и Заинском районах эти работы завершены. В 253 дворах 14 муниципалитетов продолжается обновление дорожного покрытия, а в 195 дворах работы уже завершены.

Что касается установки наружного освещения, то она выполнена на 52%. На сегодняшний день освещение установлено в 242 дворах, а работы ведутся еще в 227 дворах 13 муниципалитетов. В Арском, Мамадышском и Заинском районах установка освещения завершена.

Общий процент выполнения работ по монтажу оборудования составляет 23%, что на 8% больше, чем на ту же дату в прошлом году. Оборудование установлено в 84 дворах, а монтаж продолжается в 126 дворах.

Арина Петрова отметила, что в период активных строительных работ поступает большое количество обращений от жителей. За последние две недели было получено 520 обращений из 14 районов республики.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по инициативе Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 двора, и в этом году планируется привести в порядок еще 678 дворов в 16 муниципалитетах региона.

Источник: tatar-inform.ru

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