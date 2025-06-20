Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Священник РПЦ Михаил Самохин рассказал, от чего следует срочно избавляться в доме. Он отметил, что православная церковь не накладывает строгих ограничений на обустройство жилья, однако важно, чем наполнить дом. Главным должно быть любовь, ведь Бог есть любовь, а также молитва и милосердие.

Что касается предметов, то в доме не должно быть всего, что связано с грехом. Это включает оккультные книги, изображения и предметы, связанные с другими религиями, особенно с язычеством. Нельзя держать в доме "глаза", якобы подглядывающие за людьми, а также веников, считающихся оберегами. Также не рекомендуется хранить литературу, которая может соблазнить.

Правильное жилье православного человека должно быть освящённым пространством, с крестами и иконами на стенах. В таком доме совершаются молитвы, а все, что связано с язычеством и грехом, должно быть удалено.

Источник: akpars.ru