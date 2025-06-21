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В Казани обсудили вопросы медобеспечения для участников спецоперации и их семей

В Казани прошел прием участников спецоперации п...

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

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В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан состоялся единый день приемов участников специальной военной операции и их семей. Главным темом обсуждения стали вопросы медицинского обеспечения. В мероприятии участвовали Юлия Ловушкина, начальник отдела контроля представления технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Отделения Социального фонда РФ по РТ, а также Айгуль Гайсина, главный специалист отдела регулирования в сфере обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения РТ.

Заявители наиболее активно интересовались вопросами реабилитации после травм и ранений, включая получение технических средств реабилитации и оформление санаторно-курортного лечения. Все обратившиеся получили консультации по данным вопросам.

Камиль Садриев, руководитель Региональной общественной приемной, отметил, что проблемы медицинского обеспечения требуют быстрого решения, и добавил, что приоритетом является не только ответ на вопросы, но и поиск конкретных решений для каждой ситуации.

Следующий прием участников спецоперации и их семей запланирован на 4 июля, и в этот раз будут рассмотрены вопросы, связанные с выплатами.

Источник: Татар-информ

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