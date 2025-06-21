Священник объяснил, почему нельзя читать «запретные молитвы»

Отец Георгий Петров, представитель Русской православной церкви, рассказал, какие молитвы могут быть опасны для верующих. По его словам, существуют тексты, которые в православии разрешено использовать только при участии опытного духовника и в особых ситуациях.

Он отметил, что особенно опасными считаются обращения к злым духам. Несмотря на прямой запрет, некоторые всё же читают такие тексты, не понимая их смысла. Такие действия, подчеркнул священник, могут привести к серьёзным духовным последствиям.

Также к числу недопустимых относятся магические заговоры, которые часто выдают за молитвы. Эти тексты включают элементы языческой практики и используются для достижения желаемого с помощью сверхъестественных сил. В православии подобное категорически не допускается.

Священник призвал верующих использовать только проверенные молитвы и обращаться за советом к духовным наставникам. По его словам, настоящая молитва — это искренний разговор с Богом.

Источник: /novosvyat.ru