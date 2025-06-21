Учёные создают технологию искусственного фотосинтеза для получения топлива

Ученые по всему миру пытаются воссоздать фотосинтез — процесс, при котором растения используют солнечный свет и воду для образования органических веществ. Задача искусственного фотосинтеза — не только повторить природный механизм, но и производить экологически чистое топливо, например, водород или синтетический бензин. Это могло бы стать альтернативой традиционным источникам энергии без вредных выбросов. Однако до массового использования технологии еще далеко.

Пока главной преградой остаются высокие затраты. Эффективные катализаторы часто содержат редкие и дорогие металлы, такие как платина или иридий. Исследования ведутся в направлении более доступных материалов, но они пока не дают таких же результатов.

Кроме того, системы искусственного фотосинтеза показывают невысокую эффективность — даже в лаборатории она редко превышает 15%, а в условиях промышленности и того меньше. Оборудование быстро изнашивается под действием света и воды, а масштабировать лабораторные разработки пока трудно из-за технических сложностей.

Не решены и экологические вопросы. Некоторые материалы токсичны, а для работы установок требуется много пресной воды, что особенно проблемно для засушливых регионов. При этом само производство компонентов также требует ресурсов и энергии.

На пути к внедрению стоят и экономические барьеры. Стоимость топлива, полученного таким способом, пока в разы выше обычного бензина. Без господдержки и налоговых стимулов технология остается недоступной для массового применения. Крупные энергетические компании инвестируют в исследования, но о переходе к масштабному производству речи не идет.

Эксперты считают, что технология может найти применение в отдельных отраслях, таких как авиация или химическая промышленность. Однако рассчитывать на полную замену традиционных источников энергии в ближайшее время не стоит — для этого необходимы и научные прорывы, и активная поддержка со стороны государства.

Источник: innovanews.ru