Батюшка назвал два главных условия для попадания в рай

Святой отец Владимир Шамонин рассказал, что для православных христиан важнейшими условиями для попадания в Царство Небесное являются отказ от осуждения ближних и умение прощать. Он отметил, что не стоит слишком много думать о загробной жизни, ведь Господь готов принять даже тех, кто искренне раскается в своих грехах на смертном одре. Однако на протяжении жизни важно стремиться к праведности.

Отец Владимир также подчеркнул важность постоянной духовной работы. Он посоветовал христианам следить за собой, не отступать от Бога и всегда подходить к Нему с открытым сердцем. Каждый вечер перед сном необходимо благодарить Господа за прожитый день и полученные блага — такой подход укрепляет веру и помогает приблизиться к духовному спасению.

Источник: Кулик