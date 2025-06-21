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Охлаждение улучшает питательные свойства белого риса, овса и картофеля

Продукты, которые становятся полезнее после охл...

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Охлаждение некоторых продуктов изменяет их химическую структуру, увеличивая их питательную ценность.

Белый рис. После варки и охлаждения он превращается в резистентный крахмал, который переваривается медленнее. Это может помочь снизить риск развития диабета 2 типа.

Овёс. После охлаждения овёс образует резистентный крахмал, который поддерживает нормализацию уровня сахара в крови и способствует здоровой микрофлоре кишечника. Для этого достаточно смешать варёную овсянку с йогуртом, молоком или растительным молоком, ягодами и семенами чиа, а затем оставить в холодильнике на ночь.

Картофель. Чтобы получить пользу от резистентного крахмала, охладите варёный картофель перед тем, как его разминать.

Укроп. Охлаждённый укроп содержит больше антиоксидантов, что подтверждается исследованиями. Для этого его нужно хранить в холодильнике около 15 дней. Антиоксиданты, содержащиеся в укропе, помогают бороться с хроническими заболеваниями, вызванными окислительным стрессом.

Ячмень. При охлаждении ячмень также вырабатывает резистентный крахмал, который способствует нормализации обмена веществ и поддерживает здоровье кишечника.

Паста. Охлаждённые макароны становятся источником резистентного крахмала. Диетологи рекомендуют выбирать пасту из цельного зерна для дополнительной пользы.

Фасоль пинто. Бобовые, такие как фасоль пинто, образуют резистентный крахмал после приготовления и охлаждения. Для этого можно приготовить салат с фасолью, помидорами, кинзой, авокадо, чеддером и соком лайма.

Хлеб. Испечённый и охлаждённый хлеб содержит больше резистентного крахмала, чем свежий, благодаря изменениям, происходящим в процессе охлаждения.

Важно помнить, что перед внесением изменений в рацион стоит проконсультироваться с врачом.

Источник: ferra.ru

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