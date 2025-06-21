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· 16+ · Анастасия Котенкова

Каждый второй житель Казани поддерживает отпуск из-за выгорания

Согласно опросу сервиса SuperJob, 56% казанцев ...

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Согласно опросу сервиса SuperJob, 56% казанцев считают, что людям с эмоциональным выгоранием стоит предоставлять оплачиваемый отпуск продолжительностью от недели.

Против такой идеи высказались 24% участников опроса. Они сомневаются в объективности оценки состояния, отсутствии такого диагноза и задаются вопросом, кто будет выполнять работу за отсутствующих. Еще 20% не смогли определиться, полагая, что работодателям это невыгодно.

Молодые респонденты до 35 лет чаще поддерживали инициативу — 77% из них одобрили идею. Среди тех, кому от 35 до 45 лет, поддержка заметно ниже — 46%. Некоторые из опрошенных заявили, что неделя отпуска — это мало, и нужно как минимум две.

Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще других поддерживают инициативу — 65%. Среди переживших эмоциональное выгорание отпуск одобрили 64%, а среди тех, кто с этим не сталкивался, — только 27%.

Идею ввести такой отпуск в России ранее предложил Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики. С инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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