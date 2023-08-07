Использовались родные детали: в Казани можно увидеть два старинных троллейбуса
В Казани на Аллее славы были установлены два старых троллейбуса - экспонаты 40-х и 60-х годов прошлого века, уточняет МУП «Метроэлектротранс».
Музей под открытым небом расположился на улице Петербургской. Гости и жители Казани могут сфотографироваться со старинными трамваями и троллейбусами.
Помимо этого, на Аллею после реставрации поставили и трамваи МТБ-82 и ЗИУ-5. Специалисты, восстанавливая их вагоны, старались использовать родные детали. Их отделку продолжат уже в ближайшее время.