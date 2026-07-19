Новости Казани

Инвалид I группы показал, как пандусы в Казани бесполезны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Инвалид I группы Дмитрий показал, что пандусы в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Вместе с Дмитрием, инвалидом I группы, съемочная группа проверила несколько общественных мест в Казани. Оказалось, что пандусы есть, но пользоваться ими невозможно. Одним из объектов стал подземный переход возле парка Горького. Там пандус установлен, но его конструкция неудобна для коляски — слишком крутой уклон и отсутствие поручней. Дмитрий отметил, что такие пандусы создают иллюзию доступности, но на деле они бесполезны. Проблема касается не только этого перехода: похожая ситуация во многих местах города. Активисты надеются, что после репортажа власти обратят внимание на реальные потребности людей с ограниченными возможностями.

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