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· Полина Модестова

Инфраструктура коротких дистанций позволяет: стало известно, будут ли перекрывать дороги в Казани на «Кросс нации – 2023»

В Казани не будут перекрывать дороги из-за «Кросса нации – 2023»
Инфраструктура коротких дистанций позволяет: стало известно, будут ли перекрывать дороги в Казани на «Кросс нации – 2023»

pixabay

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В день проведения «Кросса нации - 2023» в Казани не будут перекрывать дороги, сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов на пресс-конференции.

Он заявил, что инфраструктура коротких дистанций позволяет проводит соревнования без ограничения дорожного движения, чтобы неудобства для горожан были созданы минимальные.

Напомним, что «Кросс нации - 2023» будет проходить в 16 городах России. Принимать в нем участие смогут люди с любым уровнем подготовки. К забегу смогут присоединиться и жители Казани с ОВЗ.

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