"Индексация составит 6%": в Татарстане квитанции за июль придут с новым ценами

В Татарстане с 1 июля 2023 года повысятся тарифы на жилищные услуги

Жителям Татарстана совсем скоро придется больше платить за квартиру, так как с 1 июля традиционно вырастут тарифы. В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ рассказали, что в данном случае речь идет о жилищных тарифах - управление жилым фондом, обслуживание инженерных сетей, капитальный ремонт, а также уборка придомовых территорий и мест общего пользования.

Эксперты подсчитали, что индексация составит 6%, сообщает tatarstan24.tv. Коммунальные же расценки не поменяются. Напомним, что в прошлом году они увеличивались два раза, после чего людям пообещали, что цены не поднимутся теперь до 2024 года. Однако, жилищных тарифов это не коснулось.

Квитанции с новыми ценами придут в августе. По городу суммы могут отличаться.